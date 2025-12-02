Informe fotográfico | Marcha del Día de la Solidaridad en la localidad de El Astillero, España, exigiendo el fin del genocidio en Palestina

El 29 de noviembre, el Día de la Solidaridad evoca tanto la resistencia palestina como la decisión de partición de la ONU de 1947. Manifestantes en la localidad de El Astillero, en España, marcharon para mostrar su apoyo y demandaron el fin del genocidio en curso en tierras palestinas.

