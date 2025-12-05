Informe fotográfico | Peregrinaje de peregrinos con discapacidades al Santuario Sagrado del Imam Reza (la paz sea con él)

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, alrededor de mil familias con dos o más miembros discapacitados de todo el país, organizadas por el Departamento de Servicios Sociales de la Fundación Razavi Karamat, realizaron peregrinaje al santuario sagrado del Imam Alí ibn Musa ar-Rida (la paz sea con él) el miércoles 3 de diciembre de 2025.

