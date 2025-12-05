Informe fotográfico | Maniobra conjunta antiterrorista «Sahand 2025»

La maniobra conjunta antiterrorista de la Organización de Cooperación de Shanghái denominada «Sahand 2025» ha comenzado el jueves (22 de noviembre de 2025) por un período de cinco días, con la presencia de 18 delegaciones de alto nivel de los países miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái y organizaciones militares y de seguridad regionales, organizada por la Fuerza Terrestre de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores, en el condado de Shabestar en la provincia de Azerbaiyán Oriental.

Código de noticia: 1758028 fuente: Abna24