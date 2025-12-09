Informe fotográfico | Gran celebración de bodas estudiantiles en el Santuario de la Excelencia Fátima Masuma (la paz sea con ella)
La gran celebración de bodas estudiantiles con la participación de 500 parejas de estudiantes de todas las universidades de la provincia de Qom se llevó a cabo el martes (9 de diciembre de 2025), coincidiendo con el aniversario del nacimiento de la Excelencia Fátima al-Zahra (la paz sea con ella), en el Santuario de la Excelencia Fátima Masuma (la paz sea con ella).
10 diciembre 2025
fuente: Abna24
