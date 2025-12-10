Informe fotográfico | El Santuario Puro de la santísima dama Fátima Masuma (la paz sea con ella) adornado con el bendito nombre de la santísima dama F
Agencia de Noticias AhlulBayt: Con motivo del aniversario del nacimiento de la santísima dama Fátima al-Zahra (la paz sea con ella), los servidores del Santuario Puro de la santísima dama Fátima Masuma (la paz sea con ella) han adornado los patios y recintos del santuario con banderas inscritas con el bendito nombre de la santísima dama Fátima al-Zahra (la paz sea con ella).
10 diciembre 2025 - 13:26
Código de noticia: 1760033
fuente: Abna24
