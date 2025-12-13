Informe fotográfico | Presencia de seminaristas nigerianos en la Casa de Té del santuario sagrado del Imam Alí ibn Musa ar-Rida (la paz sea con él)

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La tarde del jueves 11 de diciembre de 2025, un grupo de seminaristas nigerianos se reunió en la Casa de Té del Patio Ghadir del santuario sagrado del Imam Alí ibn Musa ar-Rida (la paz sea con él). En memoria de los mártires de los dolientes de Ashura en la ciudad de Zaria en 2015, sirvieron té y refrigerios a los peregrinos y residentes del santuario sagrado.

Código de noticia: 1761180 fuente: Abna24