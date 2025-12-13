Informe fotográfico | El Santuario Al-Askari celebró a 4000 niñas al alcanzar la edad de obligación con una coronación simbólica del hiyab

El Santuario Sagrado Al-Askari celebró el nacimiento de la Excelencia Fátima al-Zahra (la paz sea con ella) organizando una ceremonia central bajo el lema “Fue confiada y floreció”. Más de 4000 niñas de cinco provincias iraquíes fueron honradas por alcanzar la edad de pubertad (Taklif). Las familias y participantes elogiaron la iniciativa del santuario, destacando su rol en la crianza de la juventud, el fortalecimiento de la identidad fatimí y la promoción de los valores de castidad y pureza.

Código de noticia: 1761181 fuente: Abna24