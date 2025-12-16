Informe fotográfico | Los voluntarios de Who is Hussain (P) en Hong Kong convierten una campaña de donación de sangre en un salvavidas tras el incendi
Una campaña rutinaria de donación de sangre en Hong Kong, con la participación de voluntarios de Who is Hussain, se transforma en un salvavidas para las víctimas del incendio de Tai Po, demostrando el rol vital del acto de dar tanto en tiempos de tranquilidad como en la adversidad.
16 diciembre 2025 - 23:06
Código de noticia: 1762684
fuente: Abna24
Su comentario