Informe fotográfico | Distribución de chaquetas y artículos culturales por parte de las servidoras del Santuario Sagrado del Imam Alí ibn Musa ar-Rida

Agencia de Noticias AhlulBayt: Gracias a los esfuerzos de las servidoras mujeres del Santuario Sagrado del Imam Alí ibn Musa ar-Rida (la paz sea con él) y con la participación de benefactores, el domingo 14 de diciembre de 2025 se distribuyó entre estudiantes de zonas desfavorecidas de Mashhad un número de chaquetas y artículos culturales —incluidos chadores de oración, alfombras de oración y paquetes benditos del santuario—.

Código de noticia: 1762686 fuente: Abna24