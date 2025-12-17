Informe fotográfico | Taller educativo en el Instituto Islámico de Viena por el Día de los Derechos Humanos

Según la Agencia Internacional de Noticias AhlulBayt (la paz sea con ellos) – ABNA –, se celebró un taller educativo en el Instituto Islámico de Viena con motivo del Día de los Derechos Humanos. El evento fue dirigido por Carla Amina Baghajati, responsable del Departamento de Escuelas Islámicas en Austria.

Código de noticia: 1763050 fuente: Abna24