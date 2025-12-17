Informe fotográfico | Gaza se inunda de nuevo mientras las tormentas invernales agravan la crisis humanitaria

Las fuertes lluvias y los vientos helados han empeorado la crisis humanitaria en Gaza, inundando las tiendas de campaña de familias desplazadas. Con las viviendas destruidas, miles enfrentan el frío, el hambre y el miedo bajo refugios desgastados, mientras los niños tiemblan sin mantas. La situación se describe como un castigo colectivo, ante el silencio de las comunidades árabe, islámica e internacional.

