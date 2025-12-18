Informe fotográfico | El sheij Ibrahim Zakzaky se reúne con el representante de la provincia de Teherán en la Asamblea de Expertos

El sheij Ibraheem Zakzaky visitó al representante del pueblo de la provincia de Teherán en la Asamblea de Expertos del Liderazgo y vicesecretario de Comunicaciones Internacionales de la Oficina del Líder Supremo de la Revolución Islámica de Irán, Ayatolá Sayyid Ali Jamenei, el sheij Mohsen Qomi, hoy miércoles 17 de diciembre de 2025, en su despacho en Teherán.

