Informe fotográfico | Ceremonia de presentación de la Enciclopedia de Conocimientos Shiíes en la Asamblea Mundial de Ahlul Bayt (PB)

La ceremonia de presentación de la Enciclopedia de Conocimientos Shiíes, bajo el título «Introducir el shiísmo en el mundo actual: necesidades y desafíos», organizada por el Instituto al-Bayan para el Diálogo y la Fundamentación y la Asamblea Mundial de Ahlul Bayt (PB), se celebró esta mañana del jueves (18 de diciembre de 2025) en el salón de la Asamblea Mundial de Ahlul Bayt (PB).

