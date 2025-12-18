Informe fotográfico | Presentación de 50 obras de investigación de la Asamblea Mundial de Ahlul Bayt (PB) sobre estilo de vida, estudios sobre el esta
Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La ceremonia de presentación de 50 obras de investigación de la Asamblea Mundial de Ahlul Bayt (PB) se celebró la mañana del miércoles (17 de diciembre de 2025), organizada por el Departamento Científico y Cultural de la Asamblea. Las obras, presentadas en ocho idiomas diferentes, incluyeron también el lanzamiento de la Base de Datos de Investigación sobre el Estatus Shií. Durante el evento, se honró a investigadores distinguidos en este campo.
18 diciembre 2025 - 20:21
Código de noticia: 1763474
fuente: Abna24
