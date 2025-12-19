Informe fotográfico | Lluvia y nieve en el santuario del Imam Alí ibn Musa ar-Rida (la paz sea con él)

El miércoles 17 de diciembre de 2025 y continuando hasta la madrugada del jueves, los patios y pórticos del santuario del Imam Alí ibn Musa ar-Rida (la paz sea con él) fueron testigos de precipitaciones de lluvia y nieve. Estas condiciones meteorológicas otorgaron un aspecto espiritual y de gran belleza al espacio sagrado. Los servidores del luminoso recinto razaví, al extender alfombras protectoras en los patios, garantizaron la seguridad y la tranquilidad de los peregrinos.

