Informe fotográfico | Rueda de prensa por el sexto aniversario de la conmemoración del mártir Hach Qasem Soleimani

La rueda de prensa por el sexto aniversario de la conmemoración del mártir Hach Qasem Soleimani se celebró esta mañana del sábado (20 de diciembre de 2025) con la presencia de Abbasali Kadkhodaei, portavoz del cuartel general de conmemoración de este insigne mártir, en el salón Sureh del Dominio Artístico, donde se presentó el logotipo y el lema oficial de esta edición.

