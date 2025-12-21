Informe fotográfico | La Alhambra en España: símbolo del patrimonio islámico y esplendor arquitectónico en Europa
Según la Agencia Internacional de Noticias AhlulBayt (PB) – ABNA – el Palacio de la Alhambra en la ciudad de Granada (sur de España), con su intrincada arquitectura y arte islámico, se erige como un valioso legado de la civilización islámica en Europa y de la era del dominio musulmán en España. Continúa atrayendo visitantes de todo el mundo cada año.
21 diciembre 2025 - 13:33
Código de noticia: 1764382
fuente: Abna24
Su comentario