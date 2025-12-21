Informe fotográfico | El centro Dar Al-Zahra en Tailandia acoge conferencia sobre «nacimiento de H. Fátima; mujer ejemplar, árbol del Profetazgo»
Un seminario académico se celebró el 20 de diciembre de 2025 en la Sala de Conferencias del Centro Dar Al-Zahra en Phatthalung, Tailandia, para conmemorar el aniversario del nacimiento de la santísima dama Fátima al-Zahra (la paz sea con ella). El evento se centró en su rol como modelo de mujer y símbolo del profetazgo.
21 diciembre 2025 - 13:40
fuente: Abna24
