Informe fotográfico | El centro Dar Al-Zahra en Tailandia acoge una conferencia sobre «el nacimiento de la santísima dama Fátima: mujer ejemplar, árbo

El 20 de diciembre de 2025 se celebró un seminario académico en la sala de conferencias del centro Dar Al-Zahra en Phatthalung (Tailandia) con motivo del aniversario del nacimiento de la santísima dama Fátima al-Zahra (la paz sea con ella). El evento se centró en su papel como modelo de feminidad y símbolo del Profetismo.

