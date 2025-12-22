Informe fotográfico | Atmósfera espiritual en el santuario sagrado del Imam Alí ibn Musa ar-Rida (la paz sea con él) en la noche del aniversario del n

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): En la tarde del domingo 21 de diciembre de 2025, la última noche del otoño, los peregrinos se congregaron con júbilo en el iluminado santuario del Imam Alí ibn Musa ar-Rida (la paz sea con él) para celebrar el aniversario del nacimiento del Imam Muhammad al-Baqir (la paz sea con él).

Código de noticia: 1764717 fuente: Abna24