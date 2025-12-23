Informe fotográfico | Miles de personas se congregan en el Santuario de Al-Askari para conmemorar el martirio del Imam Alí al-Hadi (la paz sea con él)

En Samarra, las noches y días de luto por el Imam Alí al-Hadi (la paz sea con él) se celebran en el patio de los dos Imames Al-Askariyyin. Miles de dolientes participan en estas ceremonias, expresando dolor y devoción mientras evocan los valores espirituales del Imam (A).

Código de noticia: 1765261 fuente: Abna24