Informe fotográfico | Miles de personas se congregan en el Santuario de Al-Askari para conmemorar el martirio del Imam Alí al-Hadi (la paz sea con él)
En Samarra, las noches y días de luto por el Imam Alí al-Hadi (la paz sea con él) se celebran en el patio de los dos Imames Al-Askariyyin. Miles de dolientes participan en estas ceremonias, expresando dolor y devoción mientras evocan los valores espirituales del Imam (A).
23 diciembre 2025 - 14:46
fuente: Abna24
