Informe fotográfico | Celebración de ceremonias de duelo por el martirio del Imam al-Hadi (la paz sea con él) en Østfold, Noruega

Según informó la Agencia de Noticias Abná: Coincidiendo con el aniversario del martirio del décimo guía de los shiíes, Su Excelencia el Imam Alí al-Naqi al-Hadi (la paz sea con él), un grupo de shiíes y devotos de la familia del Profeta (PB) se congregó en la husayniya «Shabab al-Ghadir» de Noruega y, mediante la celebración de ceremonias de duelo, rindió homenaje a la memoria y a la elevada posición espiritual de este noble Imam.

Código de noticia: 1766391 fuente: Abna24