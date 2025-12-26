  1. página de inicio
Noruega

Informe fotográfico | Celebración de ceremonias de duelo por el martirio del Imam al-Hadi (la paz sea con él) en Østfold, Noruega

Según informó la Agencia de Noticias Abná: Coincidiendo con el aniversario del martirio del décimo guía de los shiíes, Su Excelencia el Imam Alí al-Naqi al-Hadi (la paz sea con él), un grupo de shiíes y devotos de la familia del Profeta (PB) se congregó en la husayniya «Shabab al-Ghadir» de Noruega y, mediante la celebración de ceremonias de duelo, rindió homenaje a la memoria y a la elevada posición espiritual de este noble Imam.

26 diciembre 2025 - 18:59
fuente: Abna24

