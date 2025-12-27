Informe fotográfico | Entierro de los mártires del ataque terrorista en la Mezquita Mayor del Imam Ali (la paz sea con él) en Siria

Según la Agencia Internacional de Noticias AhlulBayt ― ABNA ―, los mártires del ataque terrorista en la Mezquita Mayor del Imam Ali (la paz sea con él) en el barrio Wadi al-Dhahab de Homs, en Siria, fueron enterrados.

Ayer, la explosión de una bomba en la mezquita del Imam Ali bin Abi Talib (la paz sea con él) de la ciudad de Homs, Siria, durante la celebración de la oración del viernes, provocó el martirio y heridas a decenas de orantes.

Personalidades religiosas y políticas, así como varios países, entre ellos Irán, Irak, Yemen y grupos políticos y religiosos como Ansarolá, condenaron mediante la publicación de comunicados el ataque terrorista contra los orantes en la mezquita del Imam Ali bin Abi Talib (la paz sea con él) del barrio Wadi al-Dhahab de la ciudad de Homs, en Siria.