Informe fotográfico | Voluntarios de Who is Hussain PB se unen a ICNA Relief en Miami para combatir el hambre

Voluntarios de Who is Hussain en Miami, Estados Unidos, colaboraron con el banco de alimentos de ICNA Relief para preparar paquetes de alimentos destinados a familias necesitadas. Los voluntarios dedicaron el día a ensamblar paquetes que proporcionarán comidas a hogares que luchan contra la inseguridad alimentaria.

28 diciembre 2025 - 19:55
Código de noticia: 1767216
fuente: Abna24

