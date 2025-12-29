Informe fotográfico | Decenas de personas asisten al cortejo fúnebre del mártir de Hezbolá Mohammad Sobhi Hamdan en Meis al-Jabal
Hezbolá y los residentes de Meis al-Jabal organizaron un masivo funeral para el mártir Mohammad Sobhi Hamdan “Baqer”, figura de la yihad y la resistencia. La procesión atrajo a líderes religiosos, activistas y multitudes de las aldeas circundantes, reflejando un amplio apoyo a la resistencia.
29 diciembre 2025 - 18:20
Código de noticia: 1767609
fuente: Abna24
