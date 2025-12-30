Informe fotográfico | Protesta ante la prisión de Wakefield en apoyo a la propalestina Heba Muraisi en el 56º día de huelga de hambre

Se celebró una protesta frente a HMP New Hall, una prisión de categoría cerrada para mujeres en Wakefield, Inglaterra, en solidaridad con Heba Muraisi. Lleva 56 días en huelga de hambre en apoyo a Palestina y para denunciar los crímenes israelíes en Gaza, mientras informes indican que está perdiendo la vista. Los manifestantes se reunieron para sensibilizar sobre su estado y exigir justicia.

Código de noticia: 1767850 fuente: Abna24