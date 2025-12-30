Informe fotográfico | Banderas verdes y flores adornan el Santuario Sagrado de Al-Kadhimiya en celebración de los benditos natalicios del Imam al-Yawa

El Santuario Sagrado de Al-Kadhimiya celebró los aniversarios del natalicio del Imam al-Yawad y el Imam Alí (la paz sea con ellos) adornando el patio sagrado con luces, banderas verdes y flores. Las decoraciones reflejaron la alegría y la reverencia hacia los Imames, marcando la bendita ocasión con devoción y festividad.

Código de noticia: 1767986 fuente: Abna24