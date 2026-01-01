Informe fotográfico | Ceremonia de lectura de El sermon por los servidores del santuario de la Excelencia Fátima Masuma (PB) en conmemoración del ayat
La ceremonia de lectura de El sermon por los servidores del santuario sagrado de la Excelencia Fátima Masuma (la paz sea con ella) se celebró en la mañana de hoy, jueves 1 de enero de 2026, con motivo del acto conmemorativo del ayatolá Mohammad-Taqi Mesbah-Yazdi y la ornamentación floral de la tumba de este erudito fallecido, en la Mezquita Balasar del santuario sagrado.
1 enero 2026 - 18:43
fuente: Abna24
