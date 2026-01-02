Informe fotográfico | Patrocinado por el Santuario de Amir al-Mu'minin, Imam Ali (PB): distribución de ropa de invierno y visita especial para alumnos

Según lo informado por la Agencia de Noticias AhlulBayt (PB) — ABNA — , en coincidencia con la celebración de la semana del Nacido en la Kaaba, que organiza la Secretaría General del Santuario de Amir al-Mu'minin, Imam Ali (la paz sea con él) en regocijo por el aniversario del natalicio de Amir al-Mu'minin (la paz sea con él), el Centro del Imam Ali (la paz sea con él) para el cuidado de los huérfanos y los necesitados procedió a ejecutar una iniciativa social distinguida que incluyó la distribución de la ropa de invierno y la organización de un programa de visita especial para los estudiantes del Instituto Al-Riyahin.

Código de noticia: 1768912 fuente: Abna24