Informe fotográfico | Gran marcha en Venezuela exige la liberación del presidente Nicolás Maduro y de Cilia Flores tras su detención ilegal por Estado
Por instrucciones del Secretario de Movilización de Calle, Nahum Fernández, miles de venezolanos se movilizaron en una gran marcha popular para exigir la libertad del presidente Nicolás Maduro Moros y de la primera combatiente Cilia Flores de Maduro, secuestrados por el imperio norteamericano, en una masiva demostración de respaldo al gobierno bolivariano y de rechazo a la injerencia estadounidense. Foto: Malva Suarez
5 enero 2026 - 11:26
fuente: Abna24
