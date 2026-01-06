Informe fotográfico | Jorge Rodríguez jura como presidente de la Asamblea Nacional en instalación del período 2026-2031

Caracas, 5 de enero de 2026. La Asamblea Nacional de Venezuela instaló el nuevo período legislativo 2026-2031 en un clima de tensión tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, con la reelección de Jorge Rodríguez como presidente y un emotivo discurso de su hijo, Nicolás Maduro Guerra, que denunció un "secuestro" y llamó a la resistencia.

