Informe fotográfico | Ceremonia de enlutado y cambio de la bandera de la cúpula del santuario de Shah Cheragh (la paz sea con él)
La ceremonia de cambio de las banderas de las cúpulas iluminadas de Ahmadi y Mohammadi (la paz sea con ellos) e izado de la bandera negra se celebró esta mañana del martes 7 de enero de 2026, con motivo del aniversario del martirio de Shah Cheragh (la paz sea con él) y de su venerable hermano Sayyid Mir Mohammad (la paz sea con él), con la participación de los servidores y residentes del santuario.
6 enero 2026 - 20:28
Código de noticia: 1770271
fuente: Abna24
Su comentario