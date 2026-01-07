Informe fotográfico | Miles de venezolanos exigen con una gran marcha en Caracas la libertad de Maduro

Miles de simpatizantes del chavismo se concentraron este domingo en el centro de Caracas en una “gran marcha” para exigir la libertad del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, tras el ataque llevado a cabo la víspera por el Ejército de Estados Unidos en la capital y otros estados del país suramericano.

