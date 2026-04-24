Informe fotográfico | Padre palestino de nueve hijos lucha tras perder la vista y un miembro en un ataque terrorista israelí

Un hombre palestino herido, que perdió la vista, un pie y un dedo en un ataque terrorista israelí, lucha ahora por cuidar de su familia de nueve miembros. Su vida diaria se ha vuelto extremadamente difícil al enfrentarse a un dolor constante, movilidad reducida y duras condiciones humanitarias, lo que le impide mantener a sus hijos como lo hacía anteriormente.

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