Informe fotográfico | El Santuario de Al-Abbas (PB) comienza el drenaje de agua de lluvia del techo de Abu al-Fadl al-Abbas (PB)

El Santuario Sagrado de al-Abbas (PB) ha comenzado a drenar el agua de lluvia del techo del santuario de Abu al-Fadl al-Abbas (PB) para evitar la acumulación de agua durante las recientes precipitaciones. Los equipos técnicos redirigieron el agua de manera eficiente hacia las salidas designadas, asegurando que los servicios para los visitantes no se vean afectados por las condiciones climáticas.

Código de noticia: 1807838 fuente: Abna24