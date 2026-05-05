Informe fotográfico | Familiares de los mártires de Minab homenajeados durante su visita al Santuario de Amir al-Mu'minin, Imam Ali (PB)

Los familiares de los mártires de la Escuela Al‑Shajarah Al‑Tayyibah de Minab, Irán, visitaron el Santuario de Amir al-Mu'minin, Imam Ali (la paz sea con él) en Nayaf. Fueron recibidos por el personal del Santuario de Amir al-Mu'minin, Imam Ali (la paz sea con él) como parte de una visita especial para honrar la memoria de sus seres queridos.

Código de noticia: 1810308 fuente: Abna24