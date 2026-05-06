Informe fotográfico | Informe fotográfico | Visita de las familias de los mártires de la escuela de Minab al santuario de los Ammayn al-Kazimayn (PB)
Según la Agencia Internacional Ahlul Bayt (PB) — ABNA — las familias de los mártires estudiantes de la escuela «Shajareh Tayyebeh» de Minab realizaron un viaje de peregrinación a Bagdad y tuvieron el honor de visitar y obtener la gracia de la ziyarat en el sagrado santuario de los Ammayn al-Kazimayn (PB).
6 mayo 2026 - 23:21
Código de noticia: 1810896
fuente: Abna24
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