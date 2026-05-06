Informe fotográfico | Informe fotográfico | Visita de las familias de los mártires de la escuela de Minab al santuario de los Ammayn al-Kazimayn (PB)

Según la Agencia Internacional Ahlul Bayt (PB) — ABNA — las familias de los mártires estudiantes de la escuela «Shajareh Tayyebeh» de Minab realizaron un viaje de peregrinación a Bagdad y tuvieron el honor de visitar y obtener la gracia de la ziyarat en el sagrado santuario de los Ammayn al-Kazimayn (PB).

Código de noticia: 1810896 fuente: Abna24