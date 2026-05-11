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Oración del lunes

Oraciones de los días de la semana; un camino para mantener viva la conexión con Dios - Oración del lunes

La oración y el diálogo íntimo con Dios tienen sus raíces en la naturaleza primordial del ser humano y, en todo momento, atraen el corazón del hombre hacia el Origen del bien y la bondad. Además de la recomendación del acto mismo de la súplica, las enseñanzas religiosas exhortan también a oraciones específicas para cada día de la semana; estas oraciones pueden profundizar la conexión diaria del ser humano con Dios y asistirle en el sendero de la espiritualidad y la paz interior.

11 mayo 2026 - 16:53
Código de noticia: 1812949
fuente: Abna24

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