Oración del sábado
Oraciones de los días de la semana; un camino para mantener viva la conexión con Dios - Oración del sábado
Representantes de movimientos sociales, organizaciones pacifistas se concentraron frente a la sede de la Organización de Naciones Unidas en Caracas para rechazar las agresiones contra Irán y Palestina, exigir un alto al fuego real y denunciar las acciones de Estados Unidos e Israel en Medio Oriente.
16 mayo 2026 - 16:46
Código de noticia: 1813916
fuente: Abna24
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