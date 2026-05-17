Oraciones de los días de la semana; un camino para mantener viva la conexión con Dios - Oración del domingo

Representantes de movimientos sociales, organizaciones pacifistas se concentraron frente a la sede de la Organización de Naciones Unidas en Caracas para rechazar las agresiones contra Irán y Palestina, exigir un alto al fuego real y denunciar las acciones de Estados Unidos e Israel en Medio Oriente.

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