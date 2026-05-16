Informe fotográfico | el Santuario de Imam Ali (PB) se viste de negro para conmemorar el martirio del Imam al‑Jawad (PB)
el Santuario de Amir al-Mu'minin, Imam Ali (la paz sea con él) en Najaf ha sido adornado con estandartes de luto mientras multitudes de devotos conmemoran el aniversario del martirio del Imam Muhammad al‑Jawad (PB). El ambiente refleja una profunda reverencia, dolor y devoción mientras los visitantes se reúnen para honrar el legado y las virtudes del Imam (PB).
16 mayo 2026 - 13:49
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fuente: Abna24
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