Informe fotográfico | Duelo de los servidores del Santuario de Fátima Masuma(PB) en el aniversario de la martirización del Imam Muhammad al-Yawad(PB)

Hoy domingo 17 de mayo de 2026, coincidiendo con el 29 de Dhu al-Qadah, aniversario de la martirización del Imam Muhammad Taqi (PB), los servidores del Santuario de Fátima Masuma (la paz sea con ella) se movilizaron desde la mezquita del Imam Hasan al-Askari (la paz sea con él) hacia el Santuario de Fátima Masuma (la paz sea con ella) y expresaron sus condolencias por la martirización del noble hermano de la Excelencia de la Ahl al-Bayt (PB).

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