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Informe fotográfico | Duelo por la martirización del Imam Muhammad al-Yawad (PB) en los Haramain Sharifain de Kadhimiya

Hoy, coincidiendo con la llegada del aniversario de la martirización del Imam Muhammad Taqi (PB), los Haramain Sharifain de Kadhimiya acogen las ceremonias de duelo y luto de los visitantes y enamorados de la Ahl al-Bayt (PB), y el ambiente de esta ciudad de peregrinación ha adquirido un color y aroma de aflicción.

17 mayo 2026 - 14:55
Código de noticia: 1815391
fuente: Abna24

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