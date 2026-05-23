  1. página de inicio
  2. Servicio de noticias
  3. Imágenes

Oración del día de sábado

Fortalecimiento del espíritu de servidumbre con oraciones recomendadas diarias – Oración del día de sábado

En paralelo a las oraciones obligatorias, las enseñanzas religiosas prescriben para cada día de la semana oraciones recomendadas específicas que permiten al ser humano fortalecer su vínculo espiritual con Dios y beneficiarse de sus bendiciones cada jornada. Estas oraciones constituyen una oportunidad para robustecer el espíritu de servidumbre en una vida de fe auténtica.

23 mayo 2026 - 12:12
Código de noticia: 1816770
fuente: Abna24

Etiquetas

Su comentario

Usted está respondiendo
Indicio de comentario
captcha