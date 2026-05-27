Fortalecimiento del espíritu de servidumbre con oraciones recomendadas diarias – Oración del día de miércoles

En paralelo a las oraciones obligatorias, las enseñanzas religiosas prescriben para cada día de la semana oraciones recomendadas específicas que permiten al ser humano fortalecer su vínculo espiritual con Dios y beneficiarse de sus bendiciones cada jornada. Estas oraciones constituyen una oportunidad para robustecer el espíritu de servidumbre en una vida de fe auténtica.

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