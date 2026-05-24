Informe fotográfico | Duelo de los servidores alawíes en el aniversario del martirio del Imam Muhámmad al-Báqir (PB)

Al mismo tiempo que el aniversario del martirio del Imam Muhámmad al-Báqir (la paz sea con él), los servidores del Santuario de Amir al-Mu'minin, Imam Ali (la paz sea con él) realizaron una ceremonia de duelo y luto en los patios y recintos alawíes. Así honraron la memoria del quinto astro brillante del imamato y el espacio del santuario se llenó de tristeza y pesar.

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