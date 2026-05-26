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Informe fotográfico | Imágenes aéreas muestran la masiva afluencia de peregrinos hacia Karbalá durante el Día de Arafat

Imágenes aéreas desde la sagrada Karbalá muestran a grandes multitudes de peregrinos congregándose en el Santuario del Imam Huséin (P), el Santuario de Abu al-Fadl al-Abbás (PB) y Bayn al-Haramayn para conmemorar el Día de Arafat. Las escenas reflejan la atmósfera espiritual y la significativa afluencia de visitantes que marca esta sagrada ocasión.

26 mayo 2026 - 17:13
Código de noticia: 1819198
fuente: Abna24

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