El Corán en el Sermón de Gadir – 9
Advertencia sobre el retorno de la comunidad a la época de la ignorancia
¡Oh, gente! Les advierto: ciertamente yo soy el Mensajero de Dios. «Antes de mí también vinieron otros mensajeros. ¿Acaso si muero o me matan, volverán ustedes a su religión de la yahiliah [ignorancia]? Quien vuelva atrás, jamás causará daño alguno a Dios, y Dios recompensará a los agradecidos y pacientes». (Alusión a; Sura Al-Imran, aleya 144). Sepan que Alí (P), y después de él mis hijos de su descendencia, poseen la perfección de la paciencia y el agradecimiento.
30 mayo 2026 - 22:26
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fuente: Abna24
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