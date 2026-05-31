Informe fotográfico | Ceremonia de izado de la mayor bandera bendita del Santuario de Amir al-Mu'minin, Imam Ali (PB) en Teherán

Según informó la Agencia de Noticias Abná, la ceremonia de izado de la mayor bandera bendita del Santuario de Amir al-Mu'minin, Imam Ali (la paz sea con él) se celebró el jueves 28 de mayo de 2026, en vísperas de la llegada de la festividad de Eid al-Ghadir, en la zona turística de Abbas Abad, en Teherán.

Código de noticia: 1820574 fuente: Abna24