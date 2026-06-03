Algunas prácticas del día de Eid al-Ghadir

El día de Eid al-Ghadir Jum constituye la mayor festividad de los shiíes y la jornada en la que fue proclamada la wilayah de Amir al-Mu’minin ʿAlí (PB); un día en el que los creyentes, mediante prácticas como el gusl, el ayuno, la oración, súplicas como el Du‘a al-Nudba, las ziyarat, la caridad, la entrega de alimentos y las felicitaciones mutuas, agradecen la bendición de la wilayah y renuevan su compromiso con la senda del Imamato y la wilayah del Ahlul Bait (PB), en especial con la wilayah de Amir al-Mu’minin ʿAlí (PB). Estas prácticas constituyen una oportunidad para profundizar el conocimiento religioso y fortalecer los vínculos espirituales y sociales dentro de la sociedad islámica.

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